Ivan Rakitic ha salido al paso de las informaciones que le sitúan lejos del FC Barcelona. En la temporada con menos presencia en el equipo azulgrana, día sí, día también Rakitic es vinculado con otros clubes.

"No soy un saco de patatas", afirma Rakitic al citado medio, que avanza sus declaraciones en su portada de este lunes 13 de abril. El titular de la misma es "decidiré mi futuro". No se pliega a los deseos del club en caso de querer hacer negocio con su pase.

"Quiero estar donde se me valore. Si es aquí, encantado, y si no, será donde yo decida", señaló el mediocampista croata, que no está dispuesto a que se mercadee con su futuro, tampoco a que se le considere moneda de cambio.

En las últimas horas ha crecido el runrún del regreso de Rakitic al Sevilla. En Nervión dejó un gratísimo recuerdo y se le considera leyenda rojiblanca. También interesa al Atlético, que ha estado detrás del jugador balcánico en más de una ocasión.

"Valoré salir en invierno, hubo cosas que no me gustaron", afirmó Rakitic tras el cierre del mercado. En noviembre admitió estar triste por sus pocos minutos. "Me han quitado la pelota", dijo.