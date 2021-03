Rakitic quiere jugar con la ansiedad del Barça: "Para ellos es una obligación"

Ivan Rakitic no celebró su gol al Barça en la ida, pero ahora espera asegurar un marcador que permita al Sevilla estar en la final de la Copa del Rey. Entrevistado por 'Radio Marca', el croata habló de la ansiedad de los azulgranas y cómo plantea Julen Lopetegui el partido.

"Sabemos que para ellos es más una obligación, mientras que nosotros queremos disfrutarlo, pelearlo y jugar esa final en nuestra ciudad. Lo que queremos transmitir es que tenemos una ilusión tremenda de llegar al partido más bonito que se puede jugar en España", explicó.

Para Rakitic es importante olvidarse del duelo del fin de semana: "El partido de Liga no tiene nada que ver con este. El Barcelona preparó el partido así porque ellos estudiaron cómo contrarrestarnos. Hicimos un partido de tú a tú, de luchar y pelear. Nosotros vamos en una línea positiva. Tenemos que cambiar los detalles como en el primer gol".

"Ellos nos roban y Leo recibe, se gira y puede dar un pase. No se puede permitir eso al Barça. No sufrimos especialmente. Es justo eso. No le puedes dejar ni la más mínima Si hay jugadores a los que se les debe poner aparte es Leo. Hasta el momento que quiera va a ser diferente, va a marcar lo que pase en su equipo o en el campo. Ver a otro como él será muy difícil", agregó.

También tiene en mente el partido de Champions League contra el Borussia Dortmund, al que deben remontarle el 2-3 del Sánchez-Pizjuán: "Es una cosa parecida como la vamos a vivir en la Copa. Con una ilusión tremenda. Lo podíamos haber hecho mejor en la ida. Nos da la posibilidad de poder luchar por unos cuartos de la Champions. El Borussia sabe que va a tener muchas cosas bien si quiere pasar porque lucharemos hasta el último minuto".

"Hemos tenido lesiones de jugadores importantes como Ocampos y Jesús Navas en su mejor momento. Después entrar en el ritmo del equipo no es nada fácil. Estamos en el momento más importante de la temporada y necesitamos a todos. Jesús es muy importante para nosotros. Él se encuentra mejor. Hay que darle tiempo y que esté a tope para ayudarnos", concluyó.