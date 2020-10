Rakitic sacó pecho por su Sevilla y le dedicó unas palabras al Barcelona

Ivan Rakitic pasó por el programa 'Noticias #Vamos', de 'Movistar+', para valorar el comienzo de temporada del Sevilla, equipo al que ha vuelto tras poner punto y final a su etapa en el Barcelona.

"Lo que estamos haciendo es muy bueno y se ve a un equipo muy trabajado. Lo nuestro no es hablar demasiado, es trabajar. Queremos intentar ganar todos los partidos y eso es lo que vamos a seguir intentando", comentó el croata.

Además, Rakitic volvió a comentar la responsabilidad que supone llevar el dorsal de Reyes: "Me cuesta muchísimo hablar de él, pero estoy convencido que allá donde esté está junto a nosotros. Quería tener este detalle con él y su familia porque cada vez que escucho su nombre me emociono muchísimo".

Finalmente, Rakitic tuvo unas palabras hacia su ex equipo, el Barça: "Los he visto muy bien y creo que ellos están disfrutando. Se ve un Barça muy fuerte y me alegro muchisimo por ellos".