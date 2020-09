Rakitic, sobre Messi: "Es mi momento; lo que hará él no lo sé"

El Barcelona dijo adiós con honores a un futbolista clave en los últimos años. Rakitic se despidió de la Ciudad Condal, del club e, incluso, del presidente Bartomeu, al que agradeció el esfuerzo para favorecer su marcha al Sevilla.

Rakitic fue cuestionado por la situación de Messi y su posible salida, pero reconoció no saber nada más que de lo suyo. "Cada jugador hace su análisis y toma sus decisiones. He visto que es mi momento. Lo que hará él o otro no lo sé. Mi salida ha ido bien. No he pensado en lo de Messi, he pensado en mi situación", avanzó.

Y dejó un bonito mensaje para el club y la afición: "Quiero agradecer la oportunidad de despedirme de todos. Seis años aquí, ha sido mi casa. Nos hemos sentido espectacular, en casa. Toda la ciudad y la gente nos dieron calor. Me quedo con la parte humana que dejo aquí. Intento darlo todo en el campo. En esfuerzo y compromiso de mi parte no faltó".

Por otro lado, admitió que es "difícil seleccionar un momento. En seis años hay muchos momentos bonitos". Sin embargo, dijo: "Me quedo con el día de Berlín". En la ciudad alemana, el Barcelona se alzó con la Champions League ante la Juventus.

Borrón y cuenta nueva es lo que toca tras el 2-8 ante el Bayern. "No me quedo con eso. En seis temporadas pasan muchas cosas. No nos ha gustado lo que pasó contra el Bayern. Es un momento de reflexión, pero también de felicitar al otro equipo", indicó.

"No creo que el club haya perdido atractivo. Mis compañeros de Selección y el resto de gente me transmiten que el Barca es el barca.el club más grande del mundo. Es un sueño poder llegar al Barça", explicó el croata.

Dejó claro, además: "No tengo una espina por irme, entiendo cómo funciona el fútbol". Y no quiso mojarse en exceso para acabar sobre Koeman, achacó su decisión a algo "personal" suyo: "Más que un mensaje, he sentido que ha llegado mi momento. Y estoy ilusionado de dar el paso y volver al Sevilla. Ha sido un análisis muy profundo mío".