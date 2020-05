"¿Rakitic y el Sevilla? No hay absolutamente nada"

Ivan Rakitic estaría encantado de volver al Sevilla. Guarda muy buen recuerdo de su paso por Nervión. De hecho, si tiene que irse del Barça, la única opción que se plantea es la de volver a su anterior club.

Mucho se ha especulado con la posibilidad de su regreso este mismo verano. Monchi, en una entrevista a 'Muchodeporte', ha explicado qué hay de cierto. "Rakitic y el Sevilla no tienen absolutamente nada, de verdad", dejó claro.

Admitió, eso sí, que ha hablado alguna vez con el jugador del Barcelona. "No voy a descubrir quién es Ivan Rakitic, somos amigos. He hablado una o dos con él. Nos preocupamos por nuestras familias", señaló.

Cree Monchi que ese regreso no se dará. "Ahora no es el momento. Sinceramente, no hay absolutamente nada. Todo lo que esté pasando con el Barcelona, no tiene nada que ver con el Sevilla", zanjó.

El director deportivo habló sobre los posibles fichajes del Sevilla. "Estamos a la espera de saber qué va a suceder. No significa que estemos parados, sino recabando información para dibujar los distintos escenarios. Mensaje de tranquilidad: no estamos parados, pero actuamos con prudencia", expresó.

Pidió, de paso, que se quite el cartel de 'se vende' a Ocampos y Diego Carlos: "No pongamos esos rótulos a una casa cuando yo no tengo interés en verderla... Me preocupa cero el mercado. Lo que puedo decir es que el Sevilla no está negociando nada con nadie".

Por último, opinó sobre cómo será el mercado después del COVID-19. "Si los clubes ven cortados sus ingresos, el mercado futbolístico lo notará. Habrá que adaptarse a esta nueva circunstancia. Ahora, con la incertidumbre que hay, lo lógico es tener una actitud de prudencia", finalizó.