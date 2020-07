Ramalho y Granell avisaron de que el objetivo todavía no está cumplido

El Girona dio un paso importante en su pelea por el ascenso derrotando al Cádiz en casa, pero queda todavía trabajo por hacer. Es la idea que transmitieron Ramalho y Granell, que fueron entrevistados justo después del encuentro y dieron su opinión sobre lo que les espera.

"No se podría decir que el objetivo está cumplido al 100% porque todos sabíamos que al inicio de temporada nuestro objetivo era subir a Primera. Pero se ha dado el primer paso. Estamos en una buena dinámica, se han encadenado victorias y llegamos al 'play off' con muchas ganas", dijo el central.

"El grupo trabajó bien. Al final sufrimos, pero supimos hacerlo y logramos tres puntos muy buenos. Estamos en una buena dinámica y ahora hay que pensar en el siguiente partido y en lograr el objetivo", añadió más bien centrado en su trabajo ante los gaditanos.

Granell se expresó en estos términos: "Era vital para nosotros lograr el 'play off', garantizarlo, porque era uno de los objetivos al inicio de la temporada. Queríamos el ascenso directo, pero no se pudo lograr y ahora hemos de jugar el 'play off', que también tiene su complejidad y estamos contentos. Queda un partido aún de Liga e intentaremos quedar lo más arriba posible para tener una pequeña ventaja en Montilivi".