Rami pidió la vuelta de Karim con Francia, aunque está imposible

Adil Rami analizó la derrota de la Selección Francesa ante Finlandia en un sorprendente amistoso. El central, ahora en el modesto Boavista, achacó a los problemas ofensivos de 'les bleus' el tropiezo ante el combinado nórdico.

Para el zaguero galo, no tener a Benzema es "muy frustrante". "Es muy frustrante no tener a Benzema en este equipo. Decir esto no es estar en contra de Olivier Giroud. También necesitamos a Giroud porque es un goleador", explicó en 'Le Parisien'.

"Sería genial volver a ver a Benzema con la Selección. Para Karim, sería importante jugar las grandes competiciones. Es demasiado estúpida toda esta historia. Si es necesario disculparse públicamente o delante del entrenador, hazlo, Karim", continuó Rami.

Pese a sus palabras, que han vuelvo a instalar el debate en Francia, Deschamps reconoció hace unas semanas que nada había cambiado ni iba a cambiar al respecto.

Karim Benzema vive probablemente el mejor momento de su carrera en el Real Madrid. Pese a la decepción de no poder defender a su país, el galo aprovechó la marcha de Cristiano Ronaldo en el equipo blanco y es más líder que nunca.