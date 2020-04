Ramírez explica el ERTE de Las Palmas

Ramírez, en declaraciones a 'AS', explica el por qué la UD Las Palmas se ha acogido al ERTE tras garantizar anteriormente que no lo haría. Cambiaron las condiciones desde los organismos competentes.

"La UD Las Palmas quiso presentar un ERTE y quería complementar el salario para que los trabajadores cobraran el 100% de sus sueldos, pero nuestros servicios jurídicos, y posteriormente los de LaLiga, nos explicaron que bajo esta fórmula era muy difícil que prosperara. Nadie nos ha echado atrás el ERTE ni nos han dicho que no lo pudiéramos hacer. Lo que nos dijeron es que de la manera que lo queríamos realizar, que es que nuestros trabajadores no perdieran ni un euro, no nos lo iba a permitir la autoridad laboral, y por eso decidimos no hacerlo. Por ahora, no hay nadie que haya planteado un ERTE como Las Palmas", declaró.

"Durante estas semanas la autoridad laboral ha hecho cambios y el viernes pasado nos comunicaron que ya se podía hacer como nosotros queremos, con garantías, complementando el salario para que los trabajadores no pierdan dinero. Es por ello que ahora sí nos acogemos al ERTE", afirmó Ramírez.

Lo que sí espera el presidente de Las Palmas es que el campeonato llegue hasta el final. "Tenemos que acabarla sí o sí porque le debemos dinero a los operadores de televisión. Si no terminamos la temporada tendríamos que pagar a las televisiones ese dinero que nos han adelantado. Ellos nos pagan por el fútbol y solo podemos compensarlo jugando al fútbol antes de pensar en la siguiente temporada. No estamos en el momento de pensar si tendremos que jugar a puerta cerrada. Vamos a ver en qué condiciones vuelve la competición y en base a eso tomaremos las decisiones pertinentes", dijo a 'AS'.