Ramírez vaticina la vuelta a Las Palmas de Roque, Viera y Vitolo

Ramírez aún no ha dado su ya tradicional rueda de prensa de final de temporada, y, como asegura 'AS', no se sabe si la acabará dando. Pero ha aprovechado la radio oficial del club para hacer una suerte de valoración del curso.

Hizo un breve repaso a los resultados. "Una sensación agridulce. Tuvimos la suerte de contar con Jonathan Viera, que nos ayudó en muchos encuentros a superar todos esos problemas que tuvimos", empezó diciendo.

"Cuado se nos fue volvimos a la realidad, donde entramos en barrena con 12 partidos consecutivos sin una victoria", justificó Ramírez.

Lamentó que la reacción solo llegase tras el confinamiento. "Tras la desgracia del confinamiento, esto nos sirvió como revulsivo. Si en esos 12 partidos hubiéramos hecho lo que hicimos en los últimos once hubiéramos sido equipo de Primera División", aseguró.

"Pese a sumar 12 partidos sin ganar, llegamos al final con algunas opciones. Se nos quedaron una serie de puntos que demostraron que pudimos llegar al 'play off", explicó, a continuación.

También explicó, por encima, sus planes para la próxima temporada: dar salida a los que no cuentan y armar un equipo en torno al núcleo de jugadores de la isla. "Nuestra bandera tiene que ser la cantera", afirmó, rotundo.

Y también ilusionó a la parroquia gran canaria adelantando el futuro retorno de los otrora referentes del club. "Si Jonathan Viera puede salir cedido, vendrá a la UD Las Palmas a final de año y, si se queda sin equipo, fichará por nosotros. Si no sucede nada más, en diciembre de 2021 está cerrado y amarrado como jugador de la Unión Deportiva", aseguró.

"En uno o dos años veremos la UD a Roque, Vitolo y Jonathan Viera, porque este es el equipo que les hizo ricos a ellos y que les ha solucionado su carrera deportiva. Cuando acaben contrato se hablará", añadió.

No faltó la pregunta acerca de Pedri, la gran promesa del futbol grancanario, fichado por el Barcelona. "Si en algún momento se decidiese que no jugara en el Barcelona tendría muchas opciones de hacerlo aquí", afirmó.

"Nosotros vamos a cobrar, juegue donde juegue, por Pedri. Seguiremos teniendo una fuente de ingresos importante. Pedri este año que ha pasado, por conseguir todos lo objetivos, ha dado siete millones de euros y podemos llegar a superar los 30", añadió, para finalizar.