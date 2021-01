Ramis echa en falta al público en el Heliodoro

El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, relató que cumple dos meses en el banquillo blanquiazul "muy contento", y reconoció que "lo único" que le falta para "estar feliz del todo" es que pueda haber público en los partidos que se disputan en el Heliodoro Rodríguez López.

"La gente tiene ganas de ver a su Tenerife y sentirse orgullosa, esa es labor nuestra", comentó el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro del próximo domingo ante el CF Fuenlabrada.

Ramis comentó que el equipo madrileño es "capaz de dominar diferentes situaciones, desde la elaboración hasta el juego directo".

"Son potentes en el juego aéreo y estrategia. No pueden sentirse cómodos, tenemos que generarles dificultades", relató.

El entrenador del conjunto chicharrero, en el que también fue jugador, reconoció que "el rendimiento individual y colectivo no fue el mejor" en el partido del pasado fin de semana ante el CD Lugo, aunque ha dicho que no puntualiza ninguna acción porque "esto no va de culpar a nadie".

"Todos somos responsables y todos tenemos que mejorar", aseguró.

Luis Miguel Ramis afirmó que en los últimos partidos han "defendido bastante bien en el área", y que por ello les ha generado "menos situaciones de gol".

"No estamos satisfechos todavía. El trabajo es bueno, pero hay que acabarlo, las segundas vueltas son muy difíciles y hay que competir al máximo nivel", advirtió.

En cuanto al canterano Jorge Padilla, Ramis comentó que es un jugador joven que "puede dar un cambio importante" y que se "puede exigir un poco más, porque el talento lo tiene”.

A falta de tres días para el cierre del mercado de fichajes, el entrenador comentó que "no está habiendo muchos movimientos", aunque espera que haya "alguna entrada o salida".

El entrenador explicó que tiene un contacto permanente con Juan Carlos Cordero, el director deportivo, del que dijo que "está trabajando muy duro".

"Esperamos que haya algún movimiento, pero hay dificultades para todos", reiteró.