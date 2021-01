Ramis reconoció que el Lugo fue más listo

El Tenerife fue incapaz de frenar al Lugo. Lo intentaron, pero el rival no les dio ni la mínima ventaja y cayeron por 2-0.

"No ha salido el plan que teníamos desde el principio, pero porque el rival ha llegado siempre antes que nosotros. Somos un equipo que tenemos que ir al límite y en alguna jugada el rival salió de tres o cuatro jugadores nuestros", explicó en una rueda de prensa telemática.

El preparador del conjunto insular reconoció que les "desorientó el primer gol" a los 12 minutos, pero advirtió de que "quedaba mucho por delante" para reponerse y no lo aprovecharon.

"No encontramos los laterales largos, cuando llegábamos por fuera no buscábamos balones al área, estuvimos muy imprecisos con el balón, no nos adaptamos a lo que pedía el partido", señaló.

Ramis indicó que el Lugo estuvo "mucho más metido" en el encuentro y dijo que "al final eso tiene premio" y por eso los de Mehdi Nafti "sacaron el partido adelante merecidamente".