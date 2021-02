Ramón Jesurún tomó la palabra: James, Cuadrado, la Copa América...

Ramón Jesurún (Barranquilla, 1952), presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), aseguró en una entrevista con 'EFE' que Reinaldo Rueda "conoce perfectamente" el fútbol local y que el llamado al primer microciclo de jugadores busca "explotar otras alternativas" en el camino a Catar 2022.

Con las aguas tranquilas tras el paso de un huracán de resultados que dejaron por fuera al portugués Carlos Queiroz pero que no dejan de agitarse, Jesurún afirmó que deja en "muy buenas manos" el nuevo rumbo en las eliminatorias y el objetivo de la Copa América 2021.

Tras vencer en la batalla contra el COVID-19, Jesurún afirmó que los esfuerzos de la FCF tuvieron frutos y tienen el "visto bueno del alcalde de Barranquilla", pero falta la "autorización" de las autoridades sanitarias para lograr "el sueño" de recibir público en el estadio Metropolitano para los próximos partidos.

Pregunta: El COVID-19 tocó la puerta de su casa, ¿Cómo se encuentra ahora?

Respuesta: Fueron momentos duros, muy difíciles. Uno nunca cree que ese contagio le puede llegar y me llegó. Afortunadamente tuve una asistencia médica muy eficiente, muy oportuna sobre todo. De todas formas me tocó estar hospitalizado, pero gracias a Dios y a esas atenciones salí airoso y hoy me encuentro afortunadamente muy bien, muy recuperado.

P: Llega un entrenador colombiano con experiencia en Honduras, Chile y campeón continental con Atlético Nacional, ¿Cómo definiría a Reinaldo Rueda?

R: Es un técnico de una vasta experiencia, aunado a que es un excelente ser humano, un hombre que conoce perfectamente el fútbol colombiano. Si bien sus últimas experiencias y últimos trabajos han estado centrados en el exterior, no tenemos ninguna duda de que estamos en muy buenas manos, conoce perfectamente el producto que se le encomendó a él explotar y llevar al mejor puerto posible.

P: Mientras Rueda aseguró que "hay que hacer un estímulo" en el "estilo innato" del futbolista colombiano, Queiroz dijo que "la clasificación sudamericana no es fútbol sudamericano" porque "trabajas con jugadores que compiten en Europa". ¿La búsqueda del ADN colombiano es la razón de la elección de Rueda como entrenador?

R: No soy del concepto de enfrentar conceptos. Dentro del conocimiento del profesor Rueda, su sabiduría, sapiencia, experiencia, buscará los mejores métodos, los mejores jugadores desde el punto de vista técnico, la mejor fórmula que él considere para buscar los objetivos que todos pretendemos y seguramente los explotará de la mejor manera posible en el concepto claro y contundente de lo que es el jugador colombiano.

P: ¿Cuál es la intención de Rueda con este primer microciclo?

R: No se trata de buscar jugadores solamente nuevos o jóvenes que se les de la oportunidad de estar en un proceso de selección, porque el microciclo es un proceso de selección. Sino también explotar otras alternativas, nosotros en marzo tenemos dos partidos muy importantes dentro de las eliminatorias y yo creo que él ha hecho una combinación en la búsqueda de la explotación de varias alternativas que le sirvan a él al momento de hacer la convocatoria definitiva de las eliminatorias.

El tema de lesiones, que ojalá no pase; jugadores que se lastiman; que no juegan o que no están en un buen nivel, y de pronto esos veteranos que sí están jugando y que tengan la fortuna de tener una actividad positiva, en un momento determinado pueden contribuir a que el técnico pueda hacer una convocatoria bien interesante.

P: Confirma entonces que habrá más microciclos.

R: Ojalá. Ojalá las fechas nos den. El problema de los microciclos es la viabilidad que a veces no se tiene dentro del intenso y agitado calendario del fútbol doméstico. Pese a algunas dificultades que también tiene esta fecha del 8 al 11 de febrero, encontramos un terreno fértil para que el profesor pudiera hacerlo, en la medida que haya fechas disponibles el profesor Rueda seguramente hará otros más.

P: Gianni infantino aseguró que con certeza Catar 2022 contará con público en los estadios, ¿la FCF ha hecho algún esfuerzo para que haya público en los próximos partidos de eliminatorias?

R: Es una aspiración que tenemos. Ya tenemos afortunadamente el visto bueno del alcalde de Barranquilla (Jaime Pumarejo), pero no podemos ser inferiores a la responsabilidad de saber que hay un tema nacional que manejan autoridades de salubridad. Son ellos los que finalmente nos darían la autorización para poder cumplir ese sueño.

Ya miraremos si en marzo es posible que por lo menos una porción del público se nos permita, como le digo, ya el alcalde de Barranquilla nos ha dicho que está de acuerdo, miraremos al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y del Ministerio del Deporte, qué opinan sobre ese particular.

P: ¿Firmaría un empate ante Brasil en el Metropolitano?

R: Yo aspiro ganar ante Brasil. Si bien hay que reconocer que Brasil es una de las dos o tres mejores selecciones que tiene el planeta, lo ideal es ganar. Faltan todavía 14 partidos para terminar la eliminatoria y tenemos que conseguir los puntos necesarios para ese objetivo y los próximos son Brasil y Paraguay, hay que tratar de conseguir los mejores resultados con ese par de rivales, difíciles de por sí.

P: ¿Qué opina sobre las declaraciones de Carlos Queiroz a 'EFE' donde dijo que "las eliminatorias no son como empiezan sino como terminan" y "a la FCF le faltó coraje"?

R: Las declaraciones son absolutamente entendibles, yo las respeto. Estoy de acuerdo con él, cualquier competencia es como termina y ahí es donde realmente se hace la evaluación respectiva. El comité ejecutivo, en concordancia con el profesor Queiroz, decidió hacer un cambio que se produjo ya y hoy estamos en línea recta con un nuevo proceso encabezado por el profesor Rueda.

P: ¿Ha podido hablar con James?, ¿Cómo se siente?

R: Yo tengo mucho contacto, permanente, con los jugadores que están en Europa. Está en un muy buen momento, anda en un nivel óptimo, le ha aportado mucho al Everton. Es indudablemente un jugador que ya uno siente que hace parte de un engranaje como un jugador fundamental dentro del equipo, y uno ve por televisión que los jugadores se lo demuestran permanentemente.

P: Da la sensación que Juan Guillermo Cuadrado es el jugador de la Selección Colombiana con mejor presente en su club, ¿Comparte ese pensamiento?

R: Juan Guillermo está en muy buen presente. Siempre ha sido un 'crack', un gran jugador, pero yo creo que hay otros que también lo están haciendo muy bien no solo en Europa sino también en el fútbol colombiano.

P: ¿Confía en que la Copa América se realice este año?

R: Lo que aspiramos es que este tema de salubridad, de la pandemia, empiece a disminuir y dentro de ese núcleo de posibilidades, que ojalá se presenten, estaríamos haciendo la Copa América. Ya que se haga o no se realice depende de que las curvas empiecen a bajar, no solo en Colombia sino en toda Sudamérica.

P: Leicy Santos recibió el Premio 'EFE' a mejor jugadora latinoamericana, ¿Es un impulso para el fútbol femenino y confianza a los patrocinadores?

R: Ojalá. Nosotros estamos detrás de tratar de potencializar el fútbol femenino con patrocinadores, no ha sido fácil, pero no hay ninguna duda de que estamos creciendo, y es una muy buena cosa que estas jugadoras, no solo Leicy, estén triunfando en Europa, otras en Estados Unidos y tenemos también jugadoras en Sudamérica.

P: ¿Qué pide en las noches antes de dormir Ramón Jesurún para la Selección Colombia?

R: Nosotros tenemos muy claro lo que representa un buen momento de la selección para el estado emocional de los colombianos. Tratar de equivocarnos lo menos posible, confiar en lo que tenemos que es muy bueno y luchar y acompañarnos y con la ayuda de Dios salir siempre adelante. La Selección de Colombia es el vehículo recreativo más importante que tiene este país. Nuestros estudios de mercadeo y estadísticos indican que no hay nada más importante para el aspecto emocional de un habitante de nuestro país que su Selección Colombia de fútbol.