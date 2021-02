Ramón volvió a entrenar, aunque quizá tenga que operarse

Ramón está de vuelta a los entrenamientos del Málaga, aunque no a los grupales, al menos al completo. El centrocampista del conjunto de Pellicer, que sigue aquejado de una lesión en el hombro, se ejercitó principalmente en solitario durante la mañana del miércoles 10 de febrero.

El diario 'AS' apunta, no obstante, que el futbolista podría tener que operarse para superar su problema físico. En un principio, no parecía que fuera a ser para tanto, pues el club se limitó a informar de que el joven se había hecho daño en una sesión libre.

La propia entidad, en su perfil de Twitter, se hizo eco del regreso del efectivo a la rutina en el césped. "Pasito a pasito", reza el escueto texto compartido, al que acompaña una fotografía en la que aparece el jugador conduciendo la pelota cerca de unos postes.

La fuente mencionada en el segundo párrafo añade a su información que las molestias de Ramón en el hombro llevan presentes desde hace meses. De ahí que, desde el Málaga, haya cierta preocupación, pues se había convertido en una pieza clave para Pellicer y quizá tenga que pasar por el quirófano.