"¿Ramos, a los Juegos? Él sabe lo que tiene que hacer"

Sergio Ramos amenaza con seguir siendo importante tanto en el Real Madrid como en la Selección Española y a Luis de la Fuente le encanta su ambición. No dijo que le vaya a llamar para los Juegos Olímpicos, aunque se mostró alegre de que es lo que quiera el central.

"Sergio tiene que pensar. Está ya recuperado, yo lo celebro (que quiera ir a los Juegos). Es un fuera de serie en todo, como persona y como profesional. No hemos hablado nada ni es el momento. Bastante tenemos con lo nuestro y él con lo suyo", comenzó diciendo.

"Él sabe lo que tiene que hacer. En su momento, seguro que será la decisión acertada (convocarle o no). Estoy encantado de que Sergio, Piqué... quieran estar con nosotros, poder contar con esa generación tan impresionante", continuó el entrenador.

Le pidieron que especificara aquello de Piqué, pues no se conocía nada acerca de su interés en ir a los Juegos, y matizó que era tan solo una forma de expresarse: "No, no, cualquiera de esos futbolistas en la Liga, he dicho Piqué como podría haber dicho Iniesta o Silva. Era un ejemplo".