"¿Ramos al Liverpool? Dependerá de lo desesperados que estén..."

Jürgen Klopp perdió en cuestión de semanas a Virgil van Dijk, a su recambio Fabinho y a Joe Gomez. Una cadena de infortunios que ha obligado al Liverpool a buscar un central en el próximo mes de enero.

Han sonado muchos nombres, hasta el de Sergio Ramos. Recordemos que el capitán del Real Madrid aún no ha renovado y tiene unos meses de contrato por delante, por lo que medios como 'Express' apuntaban a que los 'reds' se planteaban esta opción.

Pero no todo el mundo parece tenerlo claro. Es el caso de Steve Nicol, futbolista del Liverpool entre 1981 y 1995. Cuestionado por ello en una charla en 'ESPN', el ex defensa escocés aseguró que Ramos no debería ser la primera opción del club.

"No quiero que esto suene mal, pero depende de lo desesperados que estén. Si Virgil Van Dijk tiene una recaída y va a estar más tiempo lesionado, si Joe Gomez está luchando... preferiría optar por alguien como Upamecano, de 22 años, que va a garantizar una década. Es una especie de obviedad", dijo.

Steve Nicol cree que el español no debería ser el número uno en las prioridades 'red': "Si no puedes conseguir a alguien como Upamecano, entonces empiezas a bajar en la lista. Claramente, quieres un jugador más joven que estará durante más tiempo".

"Si consiguen a Ramos solo sería por un par de temporadas, pero creo que está un poco en decadencia", continuó el ex jugador del Liverpool, que concluyó: "No sería el peor fichaje de la historia, haría un trabajo".