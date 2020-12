Ramos celebró el pase con un 'look' especial y se llevó el troleo de Modric

Los 'looks' de Sergio Ramos, desde hace años, no dejan indiferente a nadie. El capitán del Real Madrid siempre destaca en este sentido y aprovechó la victoria en Champions ante el 'Gladbach para fardar de ello en sus redes sociales.

El zaguero 'merengue' compartió una fotografía con Karim Benzema, goleador de la noche, para festejar el triunfo en la competición europea, pero poco después se animó a comparar la forma de vestir de algunos de sus compañeros.

En otra imagen junto al '9', Lucas Vázquez y Luka Modric, Ramos inició una encuesta para que sus seguidores eligieran cuál era el que vestía mejor de los cuatro.

Lo que no esperó el defensor fue el troleo de su buen amigo Modric, que al ver su estilo no dudó en aprovechar la oportunidad: "¿Dónde has aparcado el caballo?".