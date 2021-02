Ramos comienza de cero

El Real Madrid esperará con ansias la vuelta de Sergio Ramos. El central estará entre seis y siete semanas de baja tras haber sido operado del menisco de la rodilla izquierda.

El capitán blanco regresó a su domicilio el pasado lunes tras una intervención que tuvo lugar el sábado y quiso enviar un mensaje a todos sus seguidores.

"Hola a todos, ya estoy de vuelta en casa. Me ha tocado pasar por el quirófano y a nadie le gusta estar en esa situación, pero todo ha salido fenomenal. Era una recomendación médica y no me quedaba otra", apuntó el defensa.

Menos de un día después de su regreso, Sergio Ramos ya ha comenzado su plan de recuperación y así lo ha mostrado en sus redes sociales. Lo primero que va a hacer el central es recibir el tratamiento de un fisioterapeuta, que estuvo tratando la zona afectada.

El doctor Ripoll ya explicó que la lesión no afectará al futuro de Ramos ni lo mermará: "La resección del menisco en futbolistas de 30 años tiene buen pronóstico".