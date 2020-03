Ramos: de promesa incontenible a jefe y leyenda del Madrid

No se entienden los éxitos contemporáneos del Real Madrid y de la Selección sin Sergio Ramos. Un futbolista que trasciende lo futbolístico, figura pública de primer orden, ganador total, también protagonista de recurrentes capítulos polémicos y controvertidos, como de algunos goles y acciones que ya son historia del fútbol. Venerado por una gran parte del madridismo, no tanto por una minoría, diana de los que le consideran un jugador sucio y violento, Ramos encara una etapa de madurez, quizá el inicio del tramo final de su carrera. La edad no pasa en balde. Ni para Ramos.

Con 12 años, un vídeo publicado por Canal Sur, el de Camas ya demostraba su dotes de cabecilla: "Nuestra ambición es ganar". Su imponente físico y unas habilidades técnicas notables llevaron pronto a Ramos al profesionalismo. No había cumplido ni 18 años cuando Caparrós lo metió en el campo a debutar contra el Deportivo. Empezaba la leyenda. Año y pico después, le fichaba el Real Madrid en el último día de mercado. Ya se había estrenado con la Selección Española, ya había compartido campo y diabluras con Reyes, incluso le había marcado un golazo de falta al que luego sería su equipo.

Ha cumplido Ramos 15 años como profesional en el Real Madrid. Ha visto de tods el camero, ha visto el crepúsculo de los 'Galácticos', la dimisión de un presidente, el pasillo y los aplausos del máximo rival, la vuelta del mismo presidente, la llegada de una pléyade de estrellas como Cristiano, Benzema o Bale, la tiranía de un entrenador como Mourinho, las desonrosas derrotas frente al Barcelona y Leo Messi, cuatro Champions, especialmente 'la Décima', de la que fue artífice con su cabezazo en el 93; los títulos en la Selección Española, integrante del maravilloso ciclo Eurocopa-Mundial-Eurocopa; su reconversión desde el lateral al eje central, de jugador vital a capitán, portavoz y cabeza visible; ha visto Ramos incluso cómo provocaba una amarilla que acabó calando en una eliminación europea de su equipo, ha visto cómo amagaba con su marcha, una oferta china y terminaba reculando en una misma rueda de prensa confirmando su amor por el Real Madrid. La vida y carrera de Ramos ha dado hasta para un documental. En Amazon pueden verlo.

Ramos tiene contrato hasta 2021 y hay negociaciones para su prórroga. Quiere el defensa dos temporadas más, algo que en el club genera dudas. Sigue siendo vital para Zidane, dentro y fuera del campo. También para la Selección, elogios de Luis Enrique mediante. No en vano, es el futbolista que más veces ha vestido la camiseta de España.

45 partidos con el Sevilla, 640 con el Madrid y 170 con España acumula a lo largo de su carrera, así como 116 goles. Estas son las cifras de un Ramos que aún se ve aumentando su mito. Su vitrina habla por sí sola: cuatro Champions, un Mundial, dos Eurocopas, cuatro Ligas, dos Copas del Rey, tres Supercopas de Europa, cuatro Mundiales de clubes, cuatro Supercopas de España...