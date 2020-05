"Ramos es el mejor central del mundo, un histórico del Madrid"

El ex defensa del Real Madrid Ricardo Rocha ofreció unas declaraciones a 'Madridista Real' en las que pudo hacer un repaso al conjunto dirigido por Zidane, además de recordar su paso por el Santiago Bernabéu.

"Me quedé muy contento, yo estaba jugando en Sao Paulo, ese año salimos campeones de Brasil y me fui a jugar la Copa América en Chile o Argentina, creo. Y salimos subcampeones y al acabar tuve la propuesta de dos o tres equipos. Uno de ellos era el Real Madrid y yo me alegré de jugar allí, uno de los mejores equipos del mundo, con grandes jugadores, con mucha calidad", recordó.

Y añadió: "Para mí, era un sueño jugar en el Real Madrid. Y yo creo que hacía muchos años que el Madrid no contrataba a jugadores de Brasil, por lo que fue un orgullo muy grande jugar en el Real Madrid".

Además, también tuvo tiempo de elogiar al capitán Ramos: "Sergio Ramos llegó muy joven. Es muy grande, uno de los mejores, el mejor central del mundo y uno de los mejores de todos los tiempos. A mí me encanta como jugador, la personalidad que tiene, cómo juega. Hay jugadores con mucha calidad y con una jerarquía muy grande".

"Yo jugué también con Sanchís, que fue un espectáculo… Hierro, espectacular. Pero Ramos… seguro que es uno de los tres mejores de todos los tiempos del Real Madrid. Marca muy bien en la defensa y adelante también. Tiene liderazgo con el equipo y eso es fundamental en el Madrid y la Selección Española".

También fue preguntado el brasileño por su compatriota Militao: "El Madrid ha contratado jugadores jóvenes con mucha calidad. Militao, Vinicius Junior, Rodrygo…y son muy jóvenes jugadores. Hay que tener paciencia, pero yo creo que sí que triunfará".

Y por Vinicius: "Es joven y tiene calidad, eso lo puede mejorar. Son jóvenes todos y están teniendo una evolución normal, poco a poco van mejorando".