"¿Ramos? No nos preocupa, es un profesional y nuestro capitán"

David Bettoni pasó por sala de prensa para analizar el partido que enfrenta al Real Madrid este sábado (16:15) con el Levante. El segundo técnico blanco actualizó la situación de Zinedine Zidane, habló de Sergio Ramos y otros asuntos.

Sobre el capitán, negó estar pendiente de su renovación. Además, cree que su lesión va a mejor: "Sinceramente, no me preocupo. Veo a Sergio cada día, es un gran profesional y nuestro capitán. No nos preocupa nada. Con él no nos vamos a arriesgar físicamente y no puedo decir nada más".

"Veo al mismo Sergio de hace cinco años, es una gran persona y un gran profesional. Nadie puede dudar de él. Es verdad que está molesto porque siempre quiere competir y estar con el equipo, pero lo veo normal, no está nada diferente", agregó.

¿Cómo está Zidane?: "Mucho mejor y cada día estará mejor aún. Luego está con nosotros no físicamente, pero discutimos los contenidos. La semana pasada fue muy buena a nivel de concentración. La ausencia del jefe se nota porque tiene ese carisma, pero estamos bien".

"Hay muchas bajas y eso puede pasar, jugamos muchos partidos. Lo que no vamos a hacer es arriesgar con jugadores que no estén al 100%", agregó ante las seis bajas de este viernes, y dejó claro su opinión sobre si prioriza torneos: "Lo más importante siempre para Zidane y para todos es el día a día. Ni la Liga ni la Champions".

De entre las bajas está Dani Carvajal: "Tenía una molestia y no queremos arriesgar. No es grave, es una molestia. Hablamos con los médicos y lo mejor era parar".

Bettoni fue preguntado por Vinicius y si cree que puede desconectarse del equipo por sus menos minutos: "Hay momentos que los jugadores tienen menos protagonismo, pero vamos a contar con todos. Es un momento puntual. Está entrenando muy bien, no hay nada preocupante con él".

El Madrid tiene el deber de luchar por la Liga, aunque la distancia con el Atlético es quizá insalvable. No lo ve así Bettoni: "No, queda mucho. Están primeros porque lo merecen, pero queda mucho y vamos a jugar cada partido. Pensamos solo en el partido de este sábado, no en los rivales".

Salieron Luka Jovic y Martin Odegaard, pero Bettoni no aclaró si habrá o no más: "Conocéis mi regla, hasta el 1 de febrero todo puede pasar. Tenemos esta plantilla, estamos contentos y veremos qué pasa. No puedo decir más".

Continuando con Jovic, Bettoni respondió a si la barrera del idioma fue demasiado. En Alemania se asegura que el desconocimiento del inglés de Zidane y su segundo fue clave: "En un cuerpo técnico hay mucha gente que habla idiomas. Siempre podemos hablar con los jugadores. Hablar de fútbol no es complicado. Ese no es el problema".