Ramos respondió a Piqué: "Que no se monten películas"

Sergio Ramos fue uno de los artífices de la victoria del Madrid ante el Mallorca con un golazo de falta y, tras el duelo, habló para 'Movistar'. Respondió a las insinuaciones de Piqué, que dejó caer que los árbitros favorecen a los blancos para que ganen la Liga.

"Todo el ruido que se genera ahora es porque estamos líderes. Antes, cuando no lo éramos, no se hablaba tanto. Los árbitros están aquí para ayudar y el VAR también. Hay veces en que nos pueden ayudar o perjudicar tanto a un equipo como a otro, pero no creo que tomen decisiones premeditadas. Que la gente no se monte películas", dijo.

"Hay que dejar ese ruido, que parece que tenemos que dar las gracias a los árbitros por estar líderes. El equipo, desde el confinamiento, ha venido trabajando muy bien y ese es el resultado, que el trabajo ha dado sus frutos", especificó el capitán.

Sobre su golazo, afirmó: "El fútbol no deja de ser colectivo y me alegro cuando gano títulos. A nivel personal, es muy motivante y un orgullo para uno mismo, pero es un poco secundario. Es un premio a la constancia, al trabajo, a muchos años de trabajo y ahí se ve reflejado".​

Respecto al trabajo del plantel, analizó: "Queda reflejado en el resultado. Creo que el equipo ha notado ese cansancio acumulado de partidos cada tres días. Obviamente, la recuperación es la que hay, no hay otra. Estamos trabajando para seguir mejorando".

"El objetivo que teníamos, que era conseguir los tres puntos para recuperar el liderato, se ha conseguido, pero hay muchas cosas que mejorar. No nos vamos contentos con el partido porque parece qeu se atrancaba en ciertas fases, pero nos sirve para seguir mejorando", añadió.

¿Y qué hay que mejorar a su juicio? "Todo en general. Siempre se puede dar un poco más. Tenemos que saber aprovechar, matar los partidos, tener un poco más la posesión y el control del juego, robar en campo contrario... No cambia nada que seamos líderes: quedan ocho finales y vamos a ir a muerte. La Liga del coronavirus solo va a haber una y estamos deseando ganarla".