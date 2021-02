'El Larguero': Ramos se infiltró cuatro veces para jugar la Supercopa

El Real Madrid tiene un problema muy serio con Sergio Ramos. El camero, pilar fundamental del equipo y líder de la defensa, no podrá estar en los próximos compromisos del conjunto blanco.

El sevillano no ha podido aguantar más las molestias en el menisco de la rodilla izquierda y se ha visto obligado a tener que pasar por el quirófano, con el fin de volver en las mejores condiciones posibles.

Y esta lesión tiene un trasfondo detrás. Según ha informado 'El Larguero', el capitán blanco se infiltró hasta cuatro veces para jugar la semifinal de la Supercopa de España frente el Athletic.

Asimismo, Antón Meana, el periodista encargado de dar la noticia, apuntó que fue la noche previa, la mañana del encuentro, antes de jugar y al terminar el partido. Forzar le ha condenado a estar un tiempo preciado de baja.

No obstante, la citada fuente señala que la operación era inevitable porque un tratamiento conservador hubiera complicado y mucho su situación. A pesar de todo, José González, ex jefe médico del Rayo Vallecano, aseguró en 'AS' que la lesión no es tan grave y que podría acortar sus plazos de recuperación.

Y justo esto ha ocurrido en plena incógnita sobre su continuidad en el Madrid la próxima temporada. Las dudas están presentes y habrá que ver si todo se aclara en las próximas semanas.