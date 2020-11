Ramos se quedó en Madrid para entrenar solo en Valdebebas

Sergio Ramos tiene imposible llegar al partido de Champions League contra el Inter de Milán, pero el camero trata de apretar para recuperarse rápido de la lesión que sufrió en el bíceps femoral con la Selección Española.

Este sábado, el Real Madrid empató ante el Villarreal con la ausencia del camero no solo en el césped, sino en la grada. Pese a que el capitán blanco acostumbra a acompañar al equipo en todas las citas donde no puede jugar, esta vez no lo hizo.

'AS' cuenta que Sergio Ramos decidió no subirse al avión para quedarse en Madrid y acudir este mismo sábado a Valdebebas, donde entrenó en solitario para seguir avanzando en la recuperación de su lesión.

De inicio, la lesión le tendrá apartado del césped unos diez días. Se lesionó el pasado martes, así que está a priori descartado para la Champions y de llegar, lo haría realmente justo tanto para el Alavés como para la visita al Shakhtar Donetsk en Ucrania.

Todo esto llega en una semana donde Ramos alcanzó, según 'Cadena SER', un preacuerdo de renovación por dos temporadas tras conversar directamente con el presidente Florentino Pérez. Mientras esto se resuelve, el camero trata de ponerse a punto a toda prisa para volver a trabajar a las órdenes de Zinedine Zidane.