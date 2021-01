"Ramos sería un gran fichaje para el United"

El futuro de Ramos está en el aire. Su contrato termina en junio y, según las últimas informaciones, las posturas para que renueve estarían ahora mismo bastante enfrentadas.

Berbatov le aconsejó al Manchester United que, si tiene oportunidad, entre en la puja por el de Camas. "Sergio Ramos aportaría acero al equipo. Llevaría experiencia a los 'red devils'. Podría salirse aunque tenga 34 años", opinó el embajador de 'Betfair'.

"Algunos pensarán que Ramos está mayor, pero a mí me parece un central 'top', de los mejores del mundo. No me extrañaría que hubiera un montón de equipos interesados en ficharlo", continuó.

Y dio su opinión sobre por qué podría estar enquistada su renovación con el Madrid: "Siempre es el dinero... Imagino que, con la edad que tiene, en el club tendrán dudas de ofrecerle un contrato largo. Yo me lo pensaría muy mucho... no siempre puede llover a gusto de todos".

En otro orden de cosas, habló sobre las 'semis' de la EFL Cup. El City pasó a la gran final y, tras el choque, se abrazaron con los jugadores del United. Ese gesto de los 'red devils' le sorprendió. "Como dijo Roy Kean, yo también me quedé alucinado: ¿qué coj*** hacían?", finalizó.