"Los resultados de Ramos son contundentes, está fuera de duda"

El seleccionador español, Luis Enrique, compareció en rueda de prensa virtual de cara al decisivo encuentro que enfrentará a España ante Alemania en la Liga de las Naciones de la UEFA, este martes 17 de noviembre en Sevilla.

Quiso comenzar el entrenador de la Selección Española hablando del rendimiento del equipo: "Yo hago un análisis profundo de los partidos a mi manera. No los comparos con nadie porque no son ni peor ni mejor. Solo intentamos mejorar cada año".

Pero rápidamente el tema Sergio Ramos tomó protagonismo en la rueda de prensa: "No sé si Sergio Ramos es el mejor lanzador de penaltis del mundo. Lo que hice defendiendo a Sergio tras el partido es lo que haría cualquier entrenador como es lógico. Hay que saber aceptar las dos versiones del cuento y no pasa nada. Los resultados de Sergio son contundentes. Todos cometemos errores, pero está fuera de cualquier duda".

"Si hay alguien con la experiencia suficiente para llevar esta situación personal de su renovación es Ramos. No necesita ningún consejo sobre su contrato. Está sobradamente preparado. Yo a Sergio lo veo igual que el primer día que llegamos a la Selección, con las mismas ganas de competir y entrenar. El resto forma parte de algo que tienes que saber llevar", añadió el seleccionador.

"Todo lo que se genera entorno a Ramos ni es nuevo, ni es viejo, ni es nada. Es lo que es y es lo que implica tener un jugador de este nivel. Es normal que haya presión alrededor y hay que vivir con ella", sentenció sobre el tema.

Además, también tuvo tiempo de hablar del esguince de rodilla de Busquets: "Contento de que la lesión de Busi sea algo muy leve. Él tenía la posibilidad de volver con su familia y se ha quedado, cosa que hemos valorado muy positivamente. Indica de qué pasta está hecho y de qué pasta esta hecho este grupo".

"Pau tiene nivel para ser titular"

Otro de los temas protagonistas de la comparecencia del seleccionador fue, de nuevo, la portería de 'la Roja'. "Sabía quien iba a ser el portero el primer día de concentración. Lo tenía decidido como también tengo decidido quien jugará el martes. Ellos se enterarán una hora y media antes del partido, un poco antes que vosotros, pero nada más. Ellos se tienen que adaptar".

Y añadió: "Desde el principio fui muy claro con la portería. Tengo cuatro porteros si contamos a Pau que considero que tiene nivel para ser titular. Mi política es la de ver un poco cómo se comportan y, a partir de ahí, elegir".

Sobre su despiste en la rueda de prensa anterior con la expulsión de Suiza, el técnico español aclaró: "No escuché bien la pregunta. No soy yo, simplemente es que no lo escuchamos. Nada más".

En cuanto al estado de Gayà, declaró: "Cada lateral tiene sus características. Los doctores nos dijeron que Gayà ya podría estar ante Suiza y ahora mismo está en perfecta condiciones. Todavía tiene los puntos y vamos a correr cero riesgos".

España tiene que ganar sí o sí a Alemania en el compromiso de este martes. Sobre este tema, 'Lucho' es claro: "La idea futbolística es la misma siempre. Evidentemente hay matices, pero nuestro estilo no va a cambiar. Tenemos la obligación de ganar y, por eso, no especularemos en ningún momento".

"Dejo abiertas las puertas a quien no pueda soportar la presión. No creo que se dé la posibilidad porque estamos todos capacitados para aguantar todo lo que se dice y se habla fuera", sentenció Luis Enrique.