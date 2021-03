"Ramos y Zidane me han dicho que he jugado muy bien"

Vinicius, extremo brasileño del Real Madrid, fue uno de los protagonistas de la victoria frente al Atalanta (3-1) por su buen partido en el que forzó un penalti justo después de un fallo de cara a puerta tras una buena jugada individual, demostrando, según él, su "gran personalidad".

"Soy un jugador que tiene una gran personalidad. Fallo y en la próxima acción voy otra vez a intentarlo. Yo voy siempre. Es lo mejor que hago, que fallo una y en la próxima voy otra vez", dijo en 'Movistar Liga de Campeones'. "Trabajo bastante todos los días. Estoy evolucionando bien y las cosas saldrán mejor en cada partido", añadió.

"Fallé por muy poquito, pero lo importante es la victoria. Tengo que seguir mejorando y generar más ocasiones para este equipo, pero estoy muy contento con el partido porque hicimos todo lo que el míster pidió. Seguro que la próxima la voy a marcar", aseguró.

Vinicius desveló lo que le dijeron Sergio Ramos y Zinedine Zidane tras ser sustituido en el minuto 69: "Me han dicho que jugué muy bien y siempre que doy todo por el Madrid me quedo contento por eso. Tengo que seguir trabajando y ayudando al Madrid. Ahora viene lo bueno de la temporada y estos partidos grandes que me gustan", comentó.