Ramsey está descontento en la Juve y el Tottenham le sigue

Desde que Aaron Ramsey llegó a la Juventus, su futuro como 'bianconero' ha estado casi siempre cuestionado. Posibles trueques, intereses desde la Premier League... pero en invierno tampoco salió. Eso sí, en verano se avecina nuevo capítulo.

Según el 'Daily Mirror', el centrocampista galés no está satisfecho con su papel en la Juventus. En esta temporada y media, Ramsey no ha conseguido asentarse en el once titular y esta temporada tiene por delante a jugadores como Rabiot, Arthur o Bentancur.

Es más, de los 55 partidos que ha jugado con la Juventus solo 28 han sido como titular. La campaña pasada sumó 1.383 minutos y en esta lleva 1.111. Un papel secundario e incluso terciario que no le convence.

Por ello, el citado medio asegura que Ramsey podría buscar marcharse del Juventus Stadium el próximo verano y quien está detrás es el Tottenham. José Mourinho no estaría satisfecho con su único fichaje invernal y vería bien la llegada del galés para la próxima temporada.