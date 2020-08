Ramsey, posible moneda de cambio por Isco

Pirlo quiere a Isco, pero el Madrid no parece dispuesto a regalar al malagueño, y la Juve, por su parte, tampoco está por la labor de tirar la casa por la ventana con el primer capricho de su nuevo entrenador. Un trueque parece ser la solución al problema.

Según 'La Gazzetta dello Sport', el elegido para formar parte de ese trato sería Ramsey, un jugador llamado a dejar el club turinés este verano. La jugada sería redonda, por el galés llegó a la Juve hace un año, a coste cero.

Ramsey no ha tendo una buena temporada en la Juventus, donde no ha podido rendir al nivel esperado. Su inclusión en el trato por Isco pondría punto y final a su paso por la 'Vecchia Signora', pero será el Real Madrid quien tenga la última palabra, pues los blancos están mucho más interesados en Dybala, en cuyo caso sería Isco el jugador a meter en el trueque, y no el protagonista del traspaso.