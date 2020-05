Después de que un juez desestimara la demanda de la Selección Femenina Estadounidense por la desigualdad salarial y de que se conociera que las futbolistas apelarán esta decisión, Rapinoe se ha pronunciado sobre el asunto.

La ganadora del 'The Best' y Balón de Oro en 2019, que se ha ofrecido como vicepresidenta de Estados Unidos, sigue reclamando que no haya diferencia de sueldo notable entre las selecciones masculinas y femenina, ya que esta última ha logrado muchos más éxitos internacionales.

"Si estuviéramos bajo un contrato como el de los hombres, ganaríamos tres veces más", apuntó Rapinoe en una entrevista para 'ABC News'.

"Puedes ver el total de la compensación y decir que las mujeres ganaron un poco más, pero en ese tiempo que obtuvimos un poco más, ganamos dos veces la Copa Mundial femenina de la FIFA y casi todos los partidos que jugamos", agregó.

Rapinoe se mostró de esta forma muy decepcionada con la decisión del juez: "Muchas mujeres pueden entender el sentimiento generado al entrar a una negociación sabiendo que no habrá un pago igualitario ni aproximado a nuestro homólogo masculino".