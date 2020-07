Rashford felicitó al Leeds y tuvo que borrar el tuit por las críticas

La rivalidad es la rivalidad. Y no entiende de épocas, años o circunstancias. Y si no, que se lo digan a un Rashford que no podía esperar lo que se le venía encima con un simple mensaje de felicitación.

El del Manchester United quiso dedicarle un tuit al Leeds por el ascenso, pero el punta no tuvo presente la histórica rivalidad que existe entre 'red devils' y 'whites'.

Los de Elland Road llevan 16 años sin jugar en la máxima categoría, una circunstancia que ha hecho dejar en barbecho el pique entre ambas entidades. E incluso los más jóvenes podrían ni saber de la conocida como la 'rivalidad de las rosas'.

A los pocos minutos, una avalancha de quejas de los aficionados del club de Old Trafford acabaron por llevar a Rashford a borrar el mensaje.

"Como aficionado de United, estoy feliz de ver al Leeds United de vuelta en la Premier League, sitio al que pertenecen. Felicidades", rezaba la felicitación del delantero inglés.