Rashford pidió perdón tras el 1-6 del Tottenham

La afición del Manchester United está tocada. También lo está la plantilla tras la última jornada de la Premier.

El Tottenham endosó un doloroso 1-6 a los 'red devils'. Un resultado que cayó como un jarro de agua fría.

Tras el encuentro, Rashford dio la cara. Quiso pedir perdón a la hinchada en sus redes. "Lo primero de todo, yo soy un fan más del United. Este es mi club. Estoy orgulloso de llevar esta camiseta, pero no hay excusas para lo que pasó ante el Tottenham", escribió.

"No merecen eso. Me habría mantenido alejado de las redes sociales esta noche, pero merecen saber qué pienso también en los momentos malos, uno no puede esconderse. Me siento fatal, pero prometo que lo haremos mejor", finalizó un tocado Rashford.

En la otra cara de la moneda, el Tottenham, que un día después de semejante goleada, sacó pecho en las redes compartiendo el luminoso con el 1-6. Un marcador que recordarán para siempre...