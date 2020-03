Rashford recordó con cariño su relación con Van Gaal

El Manchester United está inmerso en la lucha por hacerse con un puesto que le lleve a jugar Champions League el curso que viene. El conjunto de Old Trafford pasó un bache durante la campaña, pero Marcus Rashford se echó el equipo a las espaldas.

La explosión futbolística definitiva del delantero inglés ha sido una de las sorpresas de este curso en la Premier League. El joven de 22 años es ya todo un veterano en la Liga Inglesa y gran parte de culpa la tiene Louis Van Gaal, ya que fue el técnico que le hizo debutar. El delantero no se olvida del holandés y se deshizo en elogios en una entrevista realizada por 'FourFourTwo'.

Rashford destacó que su primer partido oficial con la elástica de los 'red devils' fue algo especial. "Aquel día el míster no me dijo demasiadas cosas de antemano. Me mencionó que fuese yo, que jugase como siempre. Por eso salí e intenté divertirme", confesó.

El futbolista también apuntó que hizo realidad uno de sus sueños. "Ese fue mi momento y, aunque eres joven, él (Van Gaal) confía en ti para que salgas y hagas tu trabajo. Es algo con lo que fantaseas desde que tienes siete u ocho años. "Nunca olvidaré aquellos cuatro días e incluso si no hubiera marcado goles, me habría sentido también muy orgulloso", afirmó.

Actualmente, el atacante británico está lesionado, pero ya ha batido sus mejores registros. Ha anotado 19 goles en lo que va de temporada y puede que con la llegada de Bruno Fernandes pueda engordar su casillero anotador.