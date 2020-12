Rashford y cómo se hace un 'one club man': ¿por qué solo se ve en el United?

El Manchester United, en ese proceso por recuperar su dominio en Inglaterra y Europa, ha encontrado una base de futbolistas en los que confiar para volver a esa línea ascendente. Y un futbolista como Marcus Rashford, fiel a los 'red devils' pese al interés de otros clubes, es vital para ello.

El delantero inglés, en su última entrevista con 'Sky Sports', contó por qué cree que debe tanto al cuadro británico y por qué no se ve en otro equipo. Un sentimiento que va más allá del ámbito deportivo.

"Nunca miro más allá del Manchester United. Cuando era un niño, nunca miraba más allá. En mi mente veo que no me sentaría nada bien si me pusiera otra camiseta. Solo quiero hacer lo mejor que pueda por el club, así que espero estar aquí a largo plazo", reconoció.

"Mi vínculo con el club irá más allá de mi carrera deportiva. Todas las cosas buenas que han pasado este año vienen de que el Manchester United me dio la oportunidad cuando era un niño. No solo recuerdo el último año o los cinco, estoy hablando de los momentos en los que nadie de mi familia conducía y yo tenía que ir a entrenar. El club tenía gente que venía y me llevaba al campo de entrenamiento y luego me llevaba a casa", recordó Rashford, que intentó explicar ese sentimiento de agradecimiento al cuadro de Old Trafford.

Un club como el United apoya a sus jugadores en su proceso de formación más allá del terreno de juego: "Cuando tenía seis, siete años, me respaldó cuando mi madre estaba pasando apuros en casa. Todo es más profundo de lo que la gente ve a veces. Creo que solo se ven cosas que han sucedido desde que estoy en el primer equipo, pero mi vínculo es mucho mayor y será más grande que mi actual carrera. Ellos son la razón por la que me convertí en futbolista. Me dieron la oportunidad de expresarme y descubrir qué talento tenía en el fútbol".

Es así como se gana la fidelidad de un futbolista. Rashford, a sus 23 años, ya suma 232 partidos con el primer equipo del Manchester United y mantiene esa devoción por unos colores que le brindaron todo desde sus inicios...