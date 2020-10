Raúl de Tomás aseguró estar comprometido con el Espanyol

Esta jornada es especial para Raúl de Tomás. El Espanyol juega en Vallecas, en el estadio en el que él saltó a la fama. El ambiente no es el mejor para el ariete, pero él ha asegurado estar centrado y comprometido con su club.

Mucho se está hablando de una posible salida anticipada, en el mercado invernal ya, de Raúl de Tomás del Espanyol. Él ha confirmado que se queda, y ahora, antes de volver a Vallecas, ha reforzado esa afirmación.

De hecho, ha insistido en que nunca dijo haber querido marcharse. "Estoy muy feliz y mi compromiso es máximo. Hay cosas que son ciertas y otras no. En ningún momento dije que me quisiera ir", explicó.

"Me gustaría que me preguntaras por el partido del fin de semana. Afrontaré el año con las máximas ganas", añadió, dejando claro que es un tema que no le gustaría tener que tratar más.

Y, aún así, le volvieron a preguntar por ello. "Si supiese lo que pasará en tres meses tendría poderes. Solo puedo meter goles, lo que tenga venir, vendrá. Que la gente esté tranquila, mi implicación es máxima. Soy del Espanyol y daré todo", espetó.