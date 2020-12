Raúl de Tomás reconquista la cima a costa del Almería

Si a alguien le quedaba la más mínima duda de que Raúl de Tomás está comprometido con la causa, el delantero estrella del Espanyol la disipó reconquistando el liderato para los 'pericos'. Triunfo ante un Almería muy profesional al que le faltó materializar sus tramos de superioridad en más goles.

El dominio, de hecho, fue principalmente suyo. Sobre todo, después de que el '11' 'perico' pusiera a los suyos por delante con una genialidad, uno de los mejores goles de la temporada, probablemente. Le hizo un sombrero a Maras en el círculo central y sorprendió a Makaridze desde ahí mismo para abrir la lata.

No pudo contestarle Umar Sadiq, el más insistente de los de José Gomes, con una diana que se mereció -y, cuando más clara la tuvo, se la negó Diego López con un paradón-. El punta fue un quebradero de cabeza para la zaga, que estuvo soberbia cuando tuvo que contener el recital de embestidas que el conjunto andaluz protagonizaba en sus mejores momentos.

El tanto 'indálico', de hecho, tuvo que llegar desde los once metros. Una mano involuntaria de Óscar Gil valió para que el colegiado señalara el punto fatídico y Corpas pusiera interesante la segunda mitad. Sabedor de que podía perder perfectamente con las espadas en todo lo alto, el Espanyol despertó e hizo la contienda más equilibrada.

Pero le ocurrió lo mismo que al Almería: que la defensa se cerró bien y no permitió ocasiones claras. De nuevo, la solución estuvo en los once metros, esta vez por una zancadilla a Fran Mérida en el área. RDT reapareció con el punto de penalti como referencia en lugar del del círculo central y no falló.

Regresa gracias a estos tres puntos el equipo de Vicente Moreno a lo más alto de la clasificación después de la derrota del Mallorca ante el Fuenlabrada. Sin tanto brillo de Embarba, un Raúl de Tomás escaldaloso primero y eficaz después fue suficiente para tumbar a un contrincante digno y honorable que ha de volver a la pizarra para resolver su falta de pólvora.