Raúl de Tomás troleó tras las bromas sobre su pintura

Raúl de Tomás sorprendió el sábado al mostrar, en seis sencillos pasos, cómo realizó una pintura para abstraerse de la cuarentena. El futbolista del Espanyol vio cómo las redes sociales bromeaban sobre ella.

El ariete mostró su buen humor en su cuenta de Instagram con dos nuevas imágenes. En la primera de ellas se puede ver 'su nueva obra', con Las Meninas de Diego Velázquez.

Pero no quedó ahí Raúl de Tomás, que acto seguido publicó otro story sobre su obra realizada el sábado y expositada en el Museo del Prado. "Esto sí que no me lo esperaba, ya está colgado al lado de los de Velázquez", escribió.