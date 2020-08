Raúl, el elegido

Raúl González Blanco es una de las mayores leyendas del Real Madrid. Participó en 741 encuentros con la camiseta 'merengue' y logró anotar un total de 323 goles.

Además, para comenzar a darle forma a su palmarés como entrenador, el madrileño llevó al Sub 19 a alzar, por primera vez en la historia del club, el título de la UEFA Youth League tras superar al Benfica por un ajustado 2-3.

En la entidad blanca no tienen ninguna duda de que Raúl se convertirá en el futuro técnico del primer equipo. Y el haber logrado el trofeo de la competición europea con el Sub 19 no hace otra cosa que reforzar el pensamiento de la directiva.

Como recuerda el diario 'AS', los 'merengues' están más que contentos con el rendimiento de Zinedine Zidane y solo esperan que el francés decida continuar durante mucho tiempo más en el banquillo del Santiago Bernabéu.

No obstante, en el club son optimistas con Raúl: esperan que se forme dirigiendo al Castilla y que dé el salto al primer equipo en el momento en el que 'Zizou' decida marcharse del Madrid.