"Raúl es como Capello, un ganador, lo veo en el primer equipo"

Iván Helguera y Raúl González volverán a encontrarse. Y es que el Las Rozas-Castilla abrirá la temporada en Segunda B, un bonito cara a cara de ex madridistas del que Helguera ya ha querido hablar en unas declaraciones concedidas al diario 'AS'.

El ex jugador del Real Madrid explicó el motivo por el que no quiso comenzar su carrera como técnico en el conjunto 'merengue': "Estoy seguro de que si hubiera llamado al Madrid, me habrían dado un puesto allí, pero a mí no me apetecía entrenar a chicos tan jóvenes y sí empezar con adultos, más profesional. Eso me lo dio Las Rozas. Pero hay un vínculo con el Madrid. Tenemos tres cedidos suyos (Chechu, Algarra y Augusto) y nos ayudamos. Hay una conexión y me encanta, el Madrid es mi casa y Las Rozas ahora también".

Sobre el esperado debut ante el Castilla del eterno capitán, comentó: "Raúl es un ganador, como jugador y ahora como entrenador, ahí está la Youth League. En ese aspecto es un poco como Capello, cuando empieza la competición lo quiere todo en su sitio, pero luego fuera del campo también me recuerda a Fabio, es un hombre más cercano".

A la pregunta de si Raúl es el heredero de Zidane, respondió: "Ya veremos. Con Zidane se hizo así y salió bien, puede ser. Quizá veo diferente a Raúl de Zidane, pero conoce muy bien la casa y puede ser un muy buen entrenador del primer equipo".

"Zidane no es como Raúl en personalidad, nada que ver. Y no se preocupa tanto del juego, bajo mi punto de vista, deja a los jugadores que ellos desarrollen su juego. Raúl es mucho más metódico en ese aspecto", añadió Helguera.