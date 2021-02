Raúl García quiere renovar, pero no de cualquier forma

A sus 34 años, Raúl García aún se ve con fuelle para rato en el Athletic de Bilbao. El navarro acaba contrato en junio y espera llegar a un acuerdo para renovar, ese es su deseo, aunque en 'Mundo Deportivo' deja un mensaje claro a la directiva rojiblanca.

"Yo estoy bien aquí, estoy contento, sigo sintiendo que tengo el mismo papel desde cuando llegué y hay que hablar e intentar llegar a un acuerdo. Yo no tengo ninguna duda de que quiero seguir aquí, ojalá se pudiera decir lo antes posible", expresó.

Deja entrever que quiere un contrato acorde a su rol, entiende él que el de siempre, y no por debajo: "A mí donde me gusta exigir es a la hora del rendimiento, del compromiso. Y en ese sentido en los años que llevo aquí no creo que haya muchas dudas".

"Para mí lo importante es que lo que siento ahora, en comparación con el primer año, es lo mismo", insistió Raúl García. "Sigo siendo un jugador importante y para el equipo soy muy válido. En función de eso tienen que ir todas las cosas", continuó.

No ha sido una temporada fácil y ha alternado la crítica con la alabanza. Su roja en Liga contra el Madrid le sepultó, pero se reivindicó con un doblete en la Supercopa: "El fútbol funciona así. La gente me quería jubilar por la edad, los errores y tal en aquel primer partido y en mes y medio o dos cambió de opinión. Desgraciadamente es así".

Dice sentirse mucho mejor ahora: "Los partidos y las situaciones adversas los encaramos ahora de otra manera. Yo a nivel personal sí digo que estoy disfrutando mucho ahora mismo, que me siento muy liberado y que ojalá siga todo por este camino".

Además, transmitió su sentir por ganar un título con el Athletic, aunque le queda una espina: "Era una de las cosas que quería conseguir y que afortunadamente he conseguido. Doy mucho valor a conseguir títulos y a conseguirlos con diferentes equipos también. Por la situación actual no lo podemos celebrar con toda nuestra gente, que hubiese sido una pasada, pero se siente que a nuestra gente le encanta que su equipo esté bien. Es especial".