Raúl I del Castilla

Como jugador del Real Madrid, consiguió todo lo conseguible. Como entrenador, va camino también de ser recordado durante mucho tiempo en Chamartín. Hablamos de Raúl González Blanco, leyenda madridista sobre el verde y un ejemplo a seguir para las jóvenes promesas que van saliendo de la 'La Fábrica'.

Raúl anotó 323 goles en 741 partidos disputados con la casaca 'merengue' antes de marcharse al Schalke 04. Retirado en la temporada 2014-15 en Estados Unidos, desde hace tres años está unido como técnico al Real Madrid. Comenzó entrenando al Cadete B y desde el verano de 2019 dirige al Real Madrid Castilla, con el cual está cuajando una temporada muy por encima de lo esperado.

Actualmente, su equipo ocupa la segunda plaza del Subgrupo A del Grupo 5 de la Segunda División B. A falta de una jornada para finalizar el primer tramo de la competición, está a tan solo un punto de asegurarse una plaza en la próxima Primera División RFEF, así como seguir luchando por subir a Segunda División, lo que ha sido posible gracias al agónico gol de Hugo Vallejo en el último partido frente al DUX Internacional de Madrid.

Pero no solo le avala su metodología a la hora de dirigir a los jugadores. Tal y como informa 'AS', en el triunfo precisamente de su conjunto frente al Navalcarnero con un gol en el 88' de Hugo Vallejo, algunos muchachos hicieron gestos feos a la grada de la afición local, por lo que una vez entrados al vestuario, Raúl les abroncó recordándoles que los valores madridistas no permiten ese tipo de desconsideraciones.

Todo apunta que la figura de Raúl seguirá creciendo durante muchos años a orillas de La Castellana y son multitud los que opinan que más pronto que tarde, acabará en el banquillo del Santiago Bernabéu.