Raúl Jiménez admite que le agrada el interés de Juve y United

Raúl Jiménez (29) es una de las figuras de los Wolves y sus buenas cifras han hecho que se le relaciones con algunos de los mejores equipos de Europa.

Entre ellos están la Juventus y el Manchester United y el atacante se refirió a estos rumores en declaraciones recogidas por 'Bolavip'.

"Desde luego me agrada, aunque no sé qué hay de verdad en esos rumores sobre la Juventus o el Manchester United, son algunos de los mejores clubes del mundo. Por eso me da fuerza para seguir creciendo", confesó.

El internacional mexicano, que tiene contrato con los Wolves hasta junio de 2023, suma 22 goles y nueve asistencias en lo que va de curso y 39 tantos en 88 partidos oficiales con el club inglés.

La Juve y el United no son los únicos gigantes que quieren a Raúl Jiménez, que también ha sonado para Tottenham, Liverpool, Arsenal y Real Madrid.