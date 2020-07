"Raúl Jiménez debe invitar a Cristiano para que le dé su bendición"

Sobre la mesa está la posibilidad de que Raúl Jiménez dé otro gran salto en su carrera firmando por la Juventus. Hugo Sánchez, cuestionado en 'ESPN' sobre ello, dio entre bromas la receta para su compatriota.

"Tendría que llamar a Cristiano por teléfono e invitarle a una cenita para conocerle y decirle: 'Dame tu bendición para que sea tu 'cuate' (amigo) y, si me aceptas, voy; si no, me ahorro el viaje y me quedo en Inglaterra", comentó el ex futbolista y en los últimos años entrenador.

Aunque lo contara en tono de broma, Hugo Sánchez, otro referente de ataque en su día y con un ego potente, es consciente de que en un vestuario así contar con la simpatía y el buen rollo de la figura del equipo son cuestiones esenciales para encajar.

En el Wolves ya temen quedarse sin su goleador mexicano, de ahí que al menos estén intentando que, llegado el caso, salga por una alta suma de dinero.