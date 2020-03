Raúl Jiménez elige al que fue su mejor compañero

La cuarentena se le está haciendo larga a todo el mundo y los jugadores no son menos. Muchos de ellos están recurriendo a las redes sociales para poder hacer frente a la rutina.

El último en hacerlo ha sido Raúl Jiménez. El delantero de los Wolves pasó el día hablando con sus seguidores a través de un directo de Facebook y contestó varias de sus preguntas.

Una de ellas fue el mejor compañero que ha tenido en un vestuario. Aunque el mexicano ha compartido equipo con hombre como Griezmann, Chicharito o Mandzukic, su respuesta dejó descolocado a más de uno.

"Fue Chucho Benítez, un gran jugador al que le debo mucho, me daba muchos consejos. Me tocó vivir muchas cosas con él, sé que estaría muy orgulloso de lo que he logrado. Él confiaba mucho en mí y estaba seguro de lo que podía hacer", respondió.

Ambos compartieron equipo en el América entre 2011 y 2013, año en el que falleció el delantero ecuatoriano. Jiménez dio sus primeros pasos como profesional al lado del Chucho.

Por otro lado, el delantero mexicano también aseguró que una vez se retire tiene claro que seguirá en el mundo del fútbol y desveló que su siguiente paso será ser entrenador.