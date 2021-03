"Raúl Jiménez es irremplazable, no hay otro como él"

El Liverpool visita a los Wolves en la jornada 28 de la Premier League, un partido en el que casi con total seguridad estará Raúl Jiménez, jugador del que quiso hablar Jürgen Klopp en la rueda de prensa.

El técnico 'red' elogió tanto al mexicano como a su entrenador: "Me gusta mucho lo que Nuno está haciendo, porque es un gran trabajo, pese a que este año es raro. Raúl Jiménez no se puede reemplazar, no hay otro como él, no tiene sustituto".

"Pese a todos los problemas que hay y que estamos sufriendo todos, los Wolves están haciendo una gran temporada, son muy estables. Es un equipo que defiende muy bien y es a eso a lo que nos enfrentamos", sentenció Klopp.