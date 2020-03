"Raúl Jiménez llegó a marcar 1.000 goles en la escuela del club"

En su charla con 'Marca Claro', Guillermo Huerta y Paco Tena, dos personas esenciales de ese hallazgo del atacante azteca, analizan la personalidad de un futbolista que siempre ha tenido el gol entre ceja y ceja.

"Era un chico muy obsesionado con eso, desde la escuela del América lo venía consiguiendo. Llegó a meter 1.000 goles allí, siendo el mayor goleador de todos los tiempos. En todas las categorías hacía 100 tantos, así que le hicimos un seguimiento y lo llevamos a las fuerzas básicas -categorías más importantes del equipo-", recordó Huerta.

"Siempre ha tenido facilidad para estar cerca de la portería, técnicamente es muy bueno. Después del América lo he seguido y ha cambiado mucho en Europa. Le ha ayudado en su mentalidad, porque es muy positivo. Todo lo que se propone lo consigue, esa es su principal característica. Además, es muy profesional. Ha crecido en todos los aspectos: físicamente, técnicamente y futbolísticamente. Es un jugador perseverante, estable emocionalmente y que no se vuelve loco si no juega. Eso lo ha llevado ahora a donde está. Ha sabido esperar al momento", añadió.

Tena, por su parte, subrayó su capacidad de adaptación: "Él aprendía muy rápido, esa era su principal virtud. Vi su evolución desde los 14 años hasta los 20, cuando mi hermano lo hizo debutar. Lo que pasaba con Raúl era lo mismo que le ocurrió en el Atlético, que era muy buen jugador pero no conseguía explotar, le faltaba creérselo. Ha sido un proceso de maduración mental".

Ahora, en su segunda temporada en la Premier, con los Wolves, suma 22 goles en los 42 encuentros que ha completado hasta el momento en esta temporada.