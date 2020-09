Raúl Jiménez ni siquiera sabía ¡dónde estaba Wolverhampton!

Después de tres temporadas en el Benfica, y tras pasar por el América y el Atlético de Madrid, Raúl Jiménez aterrizó en los Wolves en el mercado veraniego de 2018 como una estrella.

Y el delantero mexicano, en una conversación con la Embajada de México en Reino Unido, confesó que ¡ni siquiera conocía cuál era la ciudad en la que jugaba el equipo!

"Cuando me llegó la oferta dije que no era un equipo conocido. Fue investigar, ver bien todo y fue una apuesta interesante que a día de hoy no me arrepiento de tomar, llegar a un equipo recién ascendido a la Premier League y desde la primera temporada hemos hecho bien las cosas para estar entre los mejores de la Liga", manifestó.

Además, sobre su rendimiento en el pasado curso, aseveró: "Hice más goles, asistencias, partidos y una temporada más larga de lo normal por la pandemia, pero nos metimos en lo que tocara para estar bien de salud y llevar bien las cosas para estar bien en casa, cancha y sin preocuparme por estar contagiado o contagiar a alguien más".