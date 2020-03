"Raúl Jiménez no tuvo confianza ni en el Atleti ni en el Benfica"

Diego Reyes, en una entrevista concedida a 'Marca Claro', habló de Raúl Jiménez, compatriota y delantero de moda por su gran temporada en los Wolves. El zaguero de Tigres recuerda a la perfección los inicios del punta.

"Nos conocimos en el América, cuando yo apenas llegaba y él ya estaba en la escuelita desde chiquito. Yo tenía 14 y lo conocí a los 15 años. Al principio no tuvimos la mejor relación, empezamos a llevarnos bien cuando coincidimos en el primer equipo donde surgió una relación más unida", confesó.

Reyes destacó el sacrificio que tuvo que hacer Jiménez para ir superando etapas: "A Raúl le costó mucho trabajo, mi proceso fue más rápido que el suyo. Luchó mucho para llegar al primer equipo, siempre fue banca".

"Tenía cualidades enormes, era buen cabeceador, técnico y retenía muy bien el balón. Tenía pocos minutos, pero siempre los aprovechaba. En muchos partidos entraba de cambio y marcaba gol casi siempre", agregó sobre su cartel de revulsivo.

Pero lo que el defensa tiene claro es que no supieron valorar al delantero mexicano hasta ahora: "No es que haya explotado tarde, siempre tuvo cualidades y capacidades, pero no le dieron la confianza. En los Wolves se la están brindando, tanto el técnico como la institución. En el Benfica y en el Atlético no la tuvo".

"La Liga Española y Portuguesa no le quedaban mal, pero es ahora cuando le ponen todos los minutos y es importante. Raúl ha sabido responder y manejarlo. Siempre ha sido un gran jugador y persona que se merece todo lo bonito que le está pasando", culminó.

Por úlimo, Reyes no dudó sobre si podría aspirar a un equipo de primer nivel: "Sin duda, tiene la capacidad y el talento para estar en un equipo con un paso más adelante. La verdad que se lo merece, por todo lo que ha hecho y por esos números impresionantes que pocos delanteros de la Premier tienen. No veo lejano ese salto, cada vez se acerca más ese momento".