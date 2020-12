Raúl Jiménez podría estar hasta tres meses fuera

La imagen del fin de semana fue la angustiosa fractura de cráneo de Raúl Jiménez después de un fortísimo choque con la cabeza de David Luiz. El delantero de los Wolves, que quedó inconsciente y tuvo que ser llevado al hospital, fue operado este lunes.

Ahora tanto el club como su familia piden privacidad y calma para el mexicano, que se recupera tras la intervención en un hospital de Londres. Lo que queda por saber es cuándo podrá volver al campo el mexicano, y parece que para esto aún queda.

Juan Alberto Nader, doctor experto en neurología y neurocirugía, explicó en 'ESPN' que su vuelta podría estimarse en unos tres meses: "Dependiendo qué tan grave sea la fractura, requerirá de uno a tres meses y se acabó el asunto, ya si es una fractura lineal y pequeña ni un mes, dependemos mucho del tamaño de la fractura y del tratamiento que se le dé".

"Todavía es prematuro, pero si están diciendo que las cosas están bien y que solo se menciona la fractura, ojalá que sólo sea eso. Siendo así, en cuanto se reponga de la factura, se pondrá jugar", continuó Nader, que entiende que todo dependerá si hubo o no algún tipo de daño cerebral.

"Creo que en principio, por lo que vi en la nota, es que fue operado de una fractura de cráneo y si fue operado de una fractura de cráneo, no es tan importante porque tuvieron que alinear el cráneo y listo, pero si me dicen que fue operado de una fractura de cráneo y hubo daño cerebral, hubo golpe en el cerebro, eso sí es importante y lo importante no sería el tratamiento de la fractura, si no el tratamiento del cerebro", señaló.

"Debemos esperar unas 24 o 48 horas para saber qué tan grave está o qué tan grave se pueda poner en el futuro", concluyó este neurocirujano sobre la situación de un Raúl Jiménez por el que respira el mundo del fútbol tras su escalofriante golpe en el Arsenal-Wolves.