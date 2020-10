Raúl, leyenda del Madrid, se coló en la despedida de Dest del Ajax

Una leyenda del Madrid se ha colado en el mensaje de despedida del nuevo jugador del Barcelona Sergiño Dest. Se trata de Raúl González, que aparece en una fotografía con el joven lateral cuando era un niño como parte del vídeo que publicó en sus redes sociales.

¿Implica esto que Dest es del Madrid? Para nada, el ex delantero 'merengue' es un mito no solo del conjunto blanco, sino del fútbol mundial, y no es de extrañar que se hicieran una foto juntos. Eso sí, las redes sociales, como de costumbre, han puntualizado la curiosidad.

"Solo un chico de Almere Stad que creció con el sueño de jugar en el Ajax. Estoy bendecido por haber representado a este club durante los últimos nueve años. Gracias a todo el mundo en el Ajax, y en especial a los fans, siempre tendréis un sitio especial en mi corazón", escribió el norteamericano, nacido en Países Bajos.

Afronta una nueva etapa en el Barcelona, en plena reestructuración tras la debacle de la pasada Champions League, donde tiene opciones de ganarse un puesto como titular. Si convence a Koeman desde el principio, tendrá mucho terreno ganado para lograrlo.