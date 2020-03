Raúl Navas y Fran Mérida se echaron un fútbol tenis... de casa a casa

La crisis del coronavirus está sacando el máximo de la imaginación de los españoles para pasar las horas muertas. Pero, cuando eres futbolista y tu compañero de equipo es tu vecino, es más fácil. Raúl Navas y Fran Mérida jugaron al fútbol tenis de casa a casa.

El primero fue el que subió el vídeo a su cuenta oficial de Twitter. Pronto, el mensaje se hizo viral y fue la envidia de gran parte de la comunidad. Otros profesionales como Virgina Gaarcía, jugadora del Sevilla, respondieron remarcando que es una gran idea.

El mecanismo es sencillo: los futbolistas se ponen frente a frente, pero cada uno en su jardín. Entonces, comienzan a pasarse la pelota por alto. Con visibilidad reducida debido al arbusto que les separa, van anticipando dónde caerá la bola para darle continuidad.

En el vídeo publicado, se puede comprobar que ninguno de los dos va con maldad. El objetivo es echar el rato, pasarse el esférico y que este no caiga. En caso de que a alguno se le escape, será el perdedor. Y no, que el hijo de uno de los dos ante correteando por el césped no vale como excusa...